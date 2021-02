Bremen

Füllkrug, Groß und Erras zurück im Werder-Training

10.02.2021, 12:47 Uhr | dpa

Mit komplettem Kader bereitet sich Werder Bremen auf das anstehende Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag vor. Nach überstandenen Verletzungen trainierten Stürmer Niclas Füllkrug sowie die Defensivspieler Christian Groß und Patrick Erras am Mittwoch wieder mit der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt. Füllkrug und Erras sollen allerdings vorerst nur Teile der Übungen mit dem Team absolvieren. Vor allem Füllkrug wurde bei den Norddeutschen in dieser Saison schon schmerzlich vermisst. Mit vier Treffern in verletzungsbedingt nur acht Ligaspielen ist er der torgefährlichste Bremer Angreifer.