Sinsheim

Duell der Tabellennachbarn: Hoffenheim empfängt Bremen

21.02.2021, 03:00 Uhr | dpa

Im Duell der Bundesliga-Tabellennachbarn will die TSG 1899 Hoffenheim ihren Europapokal-Frust vergessen machen. Das Team von Sebastian Hoeneß empfängt am heutigen Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages Werder Bremen. Beide Clubs haben bislang 23 Punkte gesammelt und sind damit der Abstiegszone deutlich näher als den internationalen Plätzen. Hoffenheim verspielte zuletzt in Dortmund (2:2) und gegen Molde FK (3:3) Führungen und hat keines der vier vergangenen Pflichtspiele gewonnen. Das Hinspiel in Bremen endete 1:1.