Bremen

Verkehrsfliegerschule: Gewerkschaft kritisiert Lufthansa

24.02.2021, 16:00 Uhr | dpa

Nach der angekündigten Neuausrichtung der Lufthansa-Verkehrsfliegerschule in Bremen haben Betriebsrat und Gewerkschaften Kritik am Kurs des Lufthansa-Konzerns geübt. Das Unternehmen verschleiere gezielt die vollständige Schließung der traditionsreichen Verkehrsfliegerschule, hieß es in einer Mitteilung des Betriebsrates der Pilotenschule Lufthansa Aviation Training Germany und der Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit.

Die Zusage, dass der Standort Bremen als Theoriekompetenzzentrum für die Pilotenausbildung erhalten bleibe, während die fliegerische Ausbildung komplett nach Rostock-Laage verlagert werde, bedeute trotzdem, dass alle über 100 Angestellten der Lufthansa Aviation Training Germany am Standort Bremen ihren Arbeitsplatz verlören, kritisierte Betriebsratschefin Monika Kremer am Donnerstag.

Lufthansa hatte vorige Woche mitgeteilt, dass in Bremen nur noch Theorie unterrichtet werden soll. Damit enden die Bremer Trainingsflüge mit Cessna-Citation-Ausbildungsjets voraussichtlich zur Jahresmitte 2022. Für die rund 100 Mitarbeiter soll es Verhandlungen zu Interessenausgleich und Sozialplan geben.