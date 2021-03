Bremen

Kohfeldt will sich nicht an Corona-Fußball gewöhnen

05.03.2021, 16:14 Uhr | dpa

Auch knapp ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie will sich Werder-Coach Florian Kohfeldt nicht an den Fußball unter Corona-Bedingungen gewöhnen. Er sei sich sehr bewusst, was es für ein Privileg sei, dass die Bundesliga überhaupt spielen dürfe. Aber: "Es ist nicht der gleiche Beruf wie vor Corona. Weil einfach ein Zusammensein in der Kabine wie davor nicht mehr möglich ist", sagte der Bremer Trainer am Freitag angesichts der strengen Hygieneregeln.

Der größte Unterschied seien aber die fehlenden Zuschauer. "Da kann und will ich mich nicht dran gewöhnen", sagte Kohfeldt. "Es ist ein stückweit wie zur Arbeit gehen, nicht mehr dieser besondere Moment", sagte der Werder-Coach.