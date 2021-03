Bremen

Produktionsstart für neue C-Klasse im Mercedes-Benz-Werk

Ein Mitarbeiter von Mercedes-Benz bringt im Werk in Bremen den Stern an einem C-Klasse Modell an.

Im Mercedes-Benz-Werk Bremen rollen ab sofort Limousine und T-Modell der neuen C-Klasse vom Band. Bremen ist Leitstandort im globalen C-Klasse Produktionsverbund. In Kürze soll der Startschuss an den internationalen Standorten in Peking und im südafrikanischen East London folgen, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte.

China ist seit 2016 der größte Absatzmarkt für die C-Klasse Limousine. Die lokale Produktion in China für China sei für Mercedes-Benz ein entscheidender Erfolgsfaktor, teilte das Unternehmen mit. Das Werk in Peking produziert für den chinesischen Markt die Langversion der C-Klasse. In East London werden Rechts- und Linkslenker-Limousinen für den weltweiten Export gebaut.

"Mit dem Produktionsstart der neuen C-Klasse stellt unser globales Produktionsnetzwerk einmal mehr seine große Flexibilität unter Beweis", sagte Mercedes-Benz-Produktionsvorstand Jörg Burzer. "Unsere Teams in drei Werken auf drei Kontinenten haben erstklassig zusammengearbeitet, um die Anlaufkaskade zu meistern." Die C-Klasse war im vergangenen Jahrzehnt die volumenstärkste Baureihe von Mercedes-Benz.