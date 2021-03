Bremen

Innensenator stellt Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 vor

17.03.2021, 01:58 Uhr | dpa

Einbrüche, Drogenschmuggel, Gewaltverbrechen - der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) stellt am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) die Kriminalstatistik des kleinsten Bundeslandes für 2020 vor. In der Hansestadt spielen seit langem Straftaten nahöstlicher Familienclans eine Rolle. Zudem flogen in Bremen 2020 Drogenbanden auf, die große Mengen von Kokain und Marihuana an- und verkauft und damit zweistellige Millionenbeträge umgesetzt haben sollen. 2019 wurden im Bundesland Bremen 78 200 Straftaten erfasst und damit etwa 3700 Delikte mehr als 2018. Rückläufig waren in der Stadt Bremen dagegen die Zahlen bei Raubtaten, Wohnungseinbrüchen und Fahrraddiebstählen.