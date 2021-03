Bremen

Prozess gegen 39-Jährigen wegen Kokain-Schmuggels

17.03.2021, 19:19 Uhr | dpa

Wegen Kokain-Schmuggels steht ein 39-Jähriger in Bremen ab kommendem Montag (22. März) vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Juli 2020 mit weiteren Mittätern etwa 206 Kilogramm des Rauschgifts auf dem Seeweg aus Südamerika in Sporttaschen verpackt in den Containerhafen in Bremerhaven eingeführt zu haben, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Acht Taschen wurden demnach anschließend bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 27 beschlagnahmt. Das sichergestellte Kokain soll den Angaben zufolge einen Straßenverkaufspreis von etwa 14,3 Millionen Euro gehabt haben.