Bremen

Metall- und Elektroindustrie: Tarifgespräche gehen weiter

18.03.2021, 03:47 Uhr | dpa

In der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen gehen heute die Tarifgespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern am Vormittag in die vierte Runde. In Bremen beginnt am Nachmittag bereits die fünfte Runde für den IG-Metall-Bezirk Küste, der vom Norden Niedersachsens bis nach Mecklenburg-Vorpommern reicht.

Die Gespräche waren zuletzt festgefahren. Die IG Metall verlangt ein Paket mit vier Prozent mehr Lohn plus Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Standorten. Die Arbeitgeber lehnen aber höhere Löhne wegen der Corona-Krise in diesem Jahr bislang ab. Sie haben wie in Nordrhein-Westfalen einen "Mix aus Einmalzahlung und Tabellenerhöhung ab 2022" vorgeschlagen.