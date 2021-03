Bremen

Bremer Innensenator informiert über Clankriminalität

19.03.2021, 01:47 Uhr | dpa

Nach einem Großeinsatz im Drogen-Milieu wollen Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Polizeivizepräsident Dirk Fasse und Landeskriminalamtschef Jürgen Osmers am heutigen Freitag über die Aktion berichten. Bei der Razzia hatte die Polizei am Donnerstag in Bremen und Umgebung zahlreiche Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht und vier Männer festgenommen.

Die Ermittlungen richteten sich gegen zwölf Beschuldigte, darunter zwei Polizisten. Ihnen wird unter anderem Drogenhandel, Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen. Die Ermittler stellten bei der Razzia auch Schusswaffen mit Munition, Bargeld und Handys sicher. Mäurer wolle Einblicke in die Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Mitglieder ethnisch abgeschotteter Subkulturen (Großfamilien) geben, hieß es.