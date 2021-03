Bremen

Neuaufstellung der Beratung für Aussteiger aus rechter Szene

24.03.2021, 07:40 Uhr | dpa

Das Land Bremen will sein Unterstützungsangebot zum Ausstieg aus der rechtsextremen Szene neu aufstellen und sucht dafür einen Träger. "Eine professionelle Beratung ist wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Distanzierung und kann Anstoß für einen Ausstieg sein", sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Die neue Beratungsstelle soll in der zweiten Jahreshälfte starten. Sie soll Menschen, die sich aus demokratiefeindlichen und gewaltbereiten Szenen lösen wollen, helfen.

In den vergangenen Jahren haben pro Jahr etwa ein Dutzend männliche Jugendliche und junge Männer in Bremen Beratungsangebote wahrgenommen, um aus der rechten Szene auszusteigen, wie der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider, sagte. Die Beratung und Begleitung sei in der Regel sehr zeitintensiv. Der bisherige Träger hat Ende vergangenen Jahres aufgehört, derzeit gibt es eine Übergangslösung.