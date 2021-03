Bremen

Bremerhaven reißt 200-Marke bei Inzidenz - Bremen über 100

27.03.2021, 17:49 Uhr | dpa

Bremerhaven hat die Schwelle von 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner deutlich überschritten. Am Samstag lag die sogenannte Inzidenz bei 249, wie die Senatskanzlei mitteilte. In der Stadt Bremen lag der Wert bei 110. Seit dem Vortag wurden in Bremen und Bremerhaven 136 Neuinfektionen registriert. Neue Todesfälle kamen nicht hinzu. Die Zahl der bestätigten Fälle während der gesamten Pandemie stieg auf 20 543. An oder mit dem Virus gestorben sind bisher 402 Menschen.