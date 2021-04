Bremen

Hape Kerkeling mit Bremer Filmpreis geehrt

15.04.2021, 22:03 Uhr | dpa

Für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk hat der Schauspieler und Autor Hape Kerkeling am Donnerstag den Bremer Filmpreis erhalten. Zur Auszeichnung gehören 5000 Euro und die Bronzefigur "Goldener Mops", die an das Lieblingstier des Komikers Vicco von Bülow alias Loriot (1923-2011) erinnert. Die Verleihung im Rahmen des Filmfestes Bremen wurde wegen der Corona-Pandemie als Livestream organisiert und Kerkeling per Video zugeschaltet. "Er zählt zu den größten Komikern Deutschlands, ist seit Jahrzehnten sowohl im Kino als auch im Fernsehen erfolgreich und hat so viele schon zum Lachen gebracht", so der Leiter des Filmfestes Bremen, Matthias Greving. Die Laudatio am Abend hielt die Journalistin Dunja Hayali.