Bremen

Haferkorn wird neuer Bremen-Eins-Chef

19.04.2021, 11:36 Uhr | dpa

"radio bremen" steht an der Fassade eines der Rundfunkgebäude des Senders. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Martin Haferkorn (51) wird zum 1. September neuer Chef des Hörfunk-Programms Bremen Eins. Der gebürtige Frankfurter ist seit fast vier Jahren Chef vom Dienst Layout von Bremen Eins und übernimmt die Funktion des Programmleiters von Berthold Brunsen, der Ende August in Altersteilzeit geht, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunksender Radio Bremen am Montag mitteilte. Vorherige Stationen Haferkorns waren unter anderem der NDR Kiel und das private Radio Regenbogen in Baden-Württemberg.