Bremen

Werder bei Union Berlin erneut ohne Toprak

23.04.2021, 13:33 Uhr | dpa

Werder Bremen muss im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin in der Abwehr neben Milos Veljkovic auch weiter auf Ömer Toprak verzichten. "Bei Ömer ist es ziemlich sicher, dass er im Pokalspiel gegen Leipzig zurückkehrt. Für morgen hat es leider knapp nicht gereicht", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Toprak muss wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade passen, Veljkovic fehlt wegen eines Nasenbeinbruchs.

Defensivmann Christian Groß kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Zudem legte sich Kohfeldt bereits fest, dass Mittelstürmer Niclas Füllkrug wie schon bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 am Mittwoch erneut von Anfang an auflaufen soll.

Nach dem Vereinsnegativrekord von zuletzt sechs Niederlagen in Serie steht Werder im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bei den starken Berlinern an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Druck. "Wir brauchen Punkte und es ist egal gegen wen", sagte Kohfeldt.