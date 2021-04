Bremen

Bremer Partner bei Pilotprojekt für koloniale Kulturgüter

28.04.2021, 13:54 Uhr | dpa

Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (SuUB) und das Überseemuseum beteiligen sich am Pilotprojekt zum digitalen Nachweis von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland. Die SuUB sei die erste und bisher einzige Bibliothek in dem bundesweiten Projekt und steuere zur Aufarbeitung der kolonialen Zusammenhänge die digitalisierte Literatursammlung zum deutschen Kolonialismus ("Digitale Sammlung Deutscher Kolonialismus") bei, teilte die Hochschule am Mittwoch mit.

Die Sammlung enthält Publikationen aus der deutschen Kolonialzeit, die zwischen April 2017 und März 2019 in einem gesonderten Projekt digitalisiert wurden. Partner waren damals die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt am Main und das CLARIN-Servicezentrum der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

An dem aktuellen Pilotprojekt sind bundesweit 25 Einrichtungen beteiligt. Die Daten alle Partner sollen zentral zusammengeführt und veröffentlich werden. Hintergrund des Projektes ist eine Initiative von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), der Kulturstiftung der Länder und der Kulturministerkonferenz.