Bremen

Werder denkt an Quarantäne-Hotel außerhalb Bremens

03.05.2021, 15:53 Uhr | dpa

Werder Bremen überlegt im Abstiegskampf das von der Deutschen Fußball Liga vorgeschriebene Quarantäne-Hotel außerhalb von Bremen zu beziehen. "Es kann auch sein, dass wir nach dem Spiel in Augsburg ein paar Tage in Süddeutschland bleiben", sagte Bremens Lizenzspieler-Chef Clemens Fritz in einer Online-Medienrunde am Montag. Die Bremer sind am 15. Mai am vorletzten Spieltag in Augsburg zu Gast, am letzten Spieltag empfangen sie Mönchengladbach.

"Wir prüfen derzeit, ob wir vielleicht erst am Freitag vor dem Spiel gegen Gladbach nach Bremen zurückkehren", sagte Fritz. Die Verantwortlichen wollen damit den Teamgeist weiter stärken und den Spielern zudem etwas Abwechslung bieten. Die Tage vor dem Spiel in Augsburg werden die Grün-Weißen von Mittwoch bis Freitag im Parkhotel Bremen verbringen.

Um im Liga-Schlussspurt die Gefahr von positiven Corona-Fällen und damit eventuell einhergehenden Quarantäne-Anordnungen zu umgehen, hatte die DFL beschossen, alle Profi-Clubs rund um den 33. und 34. Spieltag zum Aufenthalt in Quarantäne-Hotels zu zwingen. Die Zeit dafür beginnt am 12. Mai.