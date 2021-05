Bremen

Impfaktion für Obdach- und Wohnungslose in Bremen

07.05.2021, 14:27 Uhr | dpa

Die Innere Mission in Bremen hat am Freitag mit der Unterstützung mobiler Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Obdachlose sowie Bewohner und Mitarbeiter von Notunterkünften mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Dieser eigne sich für die Personengruppe auch deshalb, weil er nur eine Impfung vorsehe, während die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna zwei Termine erforderten, sagte Katharina Kähler von der Inneren Mission. Bis zum Abend sollten rund 200 Menschen geimpft werden. Das DRK war mit drei mobilen Teams in einem sozialen Café in Bahnhofsnähe im Einsatz.