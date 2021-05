Bremen

Bericht: Festnahme nach möglichem Anschlagsplan auf Synagoge

19.05.2021, 19:28 Uhr | dpa

Die Polizei in Bremen hat einen Mann festgenommen, der möglicherweise einen Anschlag auf eine Synagoge in Bremen plante. "Aktuell ermittelt die Polizei gegen eine Person. Für eine Bewertung des Sachstandes ist es noch zu früh, da die Ermittlungen noch andauern", sagte ein Sprecher der Bremer Polizei auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte der "Spiegel" am Mittwoch berichtet. Eine Sprecherin der Bremer Innenbehörde bestätigte die Festnahme des Mannes. Die Ermittlungen würden wegen des Verdachts einer Anschlagsplanung auf die Synagoge geführt, sagte sie. Die Sprecherin betonte zugleich, dass die Umstände noch "diffus" seien. Aktuell liefen noch Vernehmungen, Einzelheiten sollten voraussichtlich am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Dem "Spiegel"-Bericht zufolge soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 42 Jahre alten Mann handeln. Die Polizei soll demnach die Sicherheitsmaßnahmen vor der Bremer Synagogen verschärft haben.