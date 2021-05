Bremen

"Bild": Baumann bleibt auch nach Abstieg Werder-Sportchef

24.05.2021, 17:50 Uhr | dpa

Sportchef Frank Baumann soll bei Werder Bremen auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga im Amt bleiben. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf Mitglieder des Aufsichtsrats. Baumann hatte schon am Tag nach der entscheidenden 2:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach betont, Verantwortung übernehmen und den Neuaufbau bei Werder gestalten zu wollen. Auch der Aufsichtsrats-Chef Marco Bode sowie sein Geschäftsführer-Kollege Klaus Filbry sprachen sich für einen Verbleib des 45-jährigen Ex-Nationalspielers aus. Die Entscheidung fiel nach "Bild"-Informationen bei einer Sitzung des Kontrollgremiums.