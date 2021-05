Kampf gegen Corona

Bremen bereitet sich auf Impfung von Jugendlichen vor

25.05.2021, 18:43 Uhr | dpa

Ein Impfpass und eine Impfstoffampulle (Symbolbild): Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren sollen in de Impfzentren geimpft werden. (Quelle: Martin Wagner/imago images)

In Bremen sollen Jugendliche so schnell wie möglich gegen das Coronavirus geimpft werden können. Die Stadt will alle Vorkehrungen treffen, damit es losgehen kann, sobald der Impfstoff zugelassen ist.

Schon vor einer Zulassung von Impfstoffen für Heranwachsende bereitet sich das Bundesland Bremen auf die Impfung von Jugendlichen gegen das Coronavirus vor. Die Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sollten vor allem in den Impfzentren geimpft werden, teilte der Senat am Dienstag mit. Kinder- und Jugendärzte sowie mobile Teams in Schulen und Freizeiteinrichtungen sollten die Impfkampagne ergänzen.

In der Stadtgemeinde Bremen lebten in dieser Altersgruppe etwa 30.000 Personen, in Bremerhaven seien es 6.600 Personen. Mit einer Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Heranwachsende wird für Anfang Juni gerechnet.

"Auch wenn es in dem gesamten Prozess noch einige ungeklärte Fragen gibt, wollen wir gut vorbereitet sein", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Sie forderte vom Bundesgesundheitsministerium, dem kleinsten Bundesland ausreichend zusätzlichen Impfstoff für die Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.