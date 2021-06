Bremen

Angriff im Uni-Technikraum: Landgericht will Urteil sprechen

29.06.2021, 01:32 Uhr | dpa

Vor dem Bremer Landgericht wird Dienstag das Urteil gegen einen 65 Jahre alten Mann erwartet, der seinem Ex-Chef in einem Technikraum der Uni Bremen mit einer Metallstange auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die Staatsanwaltschaft plädierte am Montag auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit, forderte aber die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der Angriff des Mannes hatte Ende Juli 2020 zu einem stundenlangen Polizeieinsatz an der Universität geführt. (Az.: 21KS 280 JS 900013/20).