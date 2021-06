Bremen

Bettwanzenspürhunde erschnuppern Schädlinge

29.06.2021, 06:07 Uhr | dpa

Auch Bettwanzen haben ihren eigenen Geruch. Um das schon bei wenigen Insekten festzustellen, muss man aber eine besonders feine Nase haben, wie die beiden Bettwanzenspürhunde Ramirez und Jamiro. Egal ob im Bett, in Büchern, in Regalen oder hinter Steckdosen - sie erschnuppern die blutsaugenden Insekten. Dafür ist ein ständiges Training mit echten Bettwanzen notwendig. "Je nach Entwicklungsstadium kostet eine Wanze so um die zwei Pfund (ca. 2,30 Euro)", sagt Claudia Kasig. Sie ist Prokuristin der Schädlingsbekämpfungsfirma JamiroTec und bestellt die Wanzen bei einem Spezialinstitut in London.