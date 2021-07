Bremen

"Sommer in Lesmona": Nigel Kennedy präsentiert

15.07.2021, 07:35 Uhr | dpa

Das Bremer Open-Air-Festival "Sommer in Lesmona" wartet nach einer einjährigen coronabedingten Pause am Wochenende mit einer Welturaufführung auf: Der britische Star-Violinist Nigel Kennedy wird zur Eröffnung der Spezialausgabe am Freitag mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen seine Komposition "Für Ludwig van" präsentieren. Das Gesamtprogramm ist eine Hommage an Ludwig van Beethoven.

Zu hören sind neben Beethovens Ouvertüre zum Trauerspiel "Coriolan" auch Ausschnitte aus dem Violinkonzert D-Dur. Dirigent ist Tomasz Tokarczyk. Die Spezialausgabe steht von Freitag bis Sonntag unter dem Motto "Ein Hauch von Sommer in Lesmona". Kennedy ist am Freitag und am Samstag zu hören.

Das Klassik-Open-Air-Festival findet seit 22 Jahren in Knoops Park, einer Grünanlage in Bremens Norden statt. Zum "Sommer in Lesmona" kommen jährlich Tausende Musikliebhaber mit Stühlen, Tischen und Decken, um in dem Park zu picknicken und klassische Musik zu hören.