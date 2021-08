Bremen

Bovenschulte: Durch Impfung Testkosten vermeiden

10.08.2021, 18:55 Uhr | dpa

Nach dem angekündigten Rückzug des Bundes aus der Finanzierung von Corona-Schnelltests wird Bremen die Tests für Ungeimpfte nicht aus Landesmitteln finanzieren. "Ich würde das sehr kritisch sehen, wenn wir unser knappes bremisches Geld in diesen Fällen zur Subventionierung von Tests ausgeben, die man problemlos vermeiden könnte, indem man sich impfen lässt", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstagabend in Bremen. Über die neue Situation werde man aber im Senat noch diskutieren.

Der Bund wird vom 11. Oktober an die Kosten für Corona-Schnelltests für alle Bürger nicht mehr übernehmen. Wer sich nicht impfen lässt und zum Beispiel für einen Restaurantbesuch einen negativen Test braucht, muss diesen dann selbst bezahlen. Ausnahmen gelten nach einem Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt.

Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei grundsätzlich auch über die Möglichkeit einer dritten Impfung gesprochen worden. Allerdings gebe es in diesem Punkt fachlich noch sehr unterschiedlichen Einschätzungen darüber, in welchem Zeitraum dies notwendig sei, so Bovenschulte. Die Konferenzteilnehmer hätten es nicht für erforderlich gehalten, darüber bereits jetzt Beschlüsse zu fassen, da sich diese Situation noch nicht aufdränge.