Bremen

Massive Einschränkungen im Bahnverkehr

11.08.2021, 07:31 Uhr | dpa

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat in Niedersachsen am Mittwochmorgen bereits für zahlreiche Zugausfälle und -verspätungen gesorgt. "Der Zugverkehr ist massiv beeinträchtigt", bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Nach derzeitigen Erkenntnisse gebe es jedoch keine Streikschwerpunkte im Norden.

Der Ersatzfahrplan sei stabil angelaufen und an den Bahnhöfen sei es noch relativ ruhig, sagte die Sprecherin. "Wir versuchen ein Mindestangebot aufrechtzuerhalten und bestimmte Strecken zu fahren." So verkehrt der RE1 zwischen Bremen und Oldenburg voraussichtlich im Zweistundentakt, der RE9 zwischen Osnabrück Hbf und Bremerhaven-Lehe fährt im Zweistundentakt. Der Streckenabschnitt Osnabrück Hbf - Bremen Hbf wird im Stundentakt bedient. Da Stellwerke ebenfalls bestreikt werden, könne es auch im Ersatzfahrplan zu Ausfällen kommen, so die Sprecherin. Auch Fahrgäste der S-Bahn müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die S5 zum Flughafen Hannover verkehrt etwa nur im Stundentakt, ebenso die S4. Die Linien S1 und S2 sollen im Zweistundentakt angeboten werden. Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn ihr Angebot auf ein Viertel reduziert.

Die GDL zeigt sich zufrieden. "Die Streikbeteiligung ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Bezirks Nord. In Niedersachsen seien am Morgen einige Stellwerke nicht besetzt gewesen. Kollegen aus allen Bereichen, etwa Fahrdienstleiter, würden sich ebenfalls beteiligen. "Auch im Güterverkehr sind zahlreiche Züge stehen geblieben", berichtete die GDL Nord. Zu Verkehrsbehinderungen, weil Fahrgäste auf das Auto umsteigen, kommt es indes nicht. Es gebe kein außergewöhnlich hohes Verkehrsaufkommen und keine zusätzlichen Staus, berichtete die Verkehrsmanagementzentrale für Niedersachsen und die Region Hannover.

Am Dienstag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken. Schon seit Dienstagabend bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Nicht direkt betroffen von den Aktionen sind die Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.