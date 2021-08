Bremen

Werder-Torwart Kapino wechselt zu Arminia Bielefeld

12.08.2021, 11:31 Uhr | dpa

Der griechische Torwart Stefanos Kapino bleibt der Fußball-Bundesliga erhalten und wechselt von Absteiger Werder Bremen zu Arminia Bielefeld. Das gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt. Der 27-Jährige unterschrieb bei der Arminia einen Zweijahresvertrag. Die Bremer hatten ihn bereits in der vergangenen Saison an den SV Sandhausen ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr machte er sich große Hoffnungen, zur neuen Nummer eins bei Werder aufzusteigen. Doch während der Saisonvorbereitung verlor der Grieche das Duell mit Michael Zetterer. Zudem verhandelt der bisherige Stammkeeper Jiri Pavlenka mit den Bremern überraschend doch über eine Verlängerung seines Vertrags.

"Ich habe nach einer Perspektive gesucht, bei der ich mich gemeinsam mit einer Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln kann. Ich bin sicher, dass ich das hier kann", sagte Kapino. In Bielefeld soll er den nach Italien gewechselten Schweden Oscar Linner ersetzen und dem Stammtorwart Stefan Ortega Konkurrenz machen.