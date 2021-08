Bremen

Stinkende Flüssigkeit vor queerem Beratungszentrum

24.08.2021, 13:19 Uhr | dpa

Unbekannte haben eine stinkende und reizende Flüssigkeit vor einem queeren Beratungszentrum in Bremen verteilt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, prüft der Staatsschutz, ob es sich um eine Tat mit homofeindlichem Hintergrund handelt. Demnach bemerkten fünf Männer, die sich am Montagabend im Café des Beratungszentrums aufhielten, einen sehr unangenehmen Geruch. Ihnen wurde übel und sie gingen nach draußen. Im Eingangsbereich waren Reste einer Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure, verteilt.

Die Polizei sicherte Spuren und hofft auf Zeugenhinweise. Die Flüssigkeit wird im Labor untersucht. Die Beamten ermitteln wegen vorsätzlicher Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach litten die fünf Männer aus dem Café auch unter Kopfschmerzen.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.