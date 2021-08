Bremen

Blindgänger-Entschärfung: Hunderte müssen Häuser verlassen

26.08.2021, 12:38 Uhr | dpa

Eine entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Kampfmittelräumdienst bereitet in Bremen die Entschärfung einer amerikanischen Weltkriegsbombe vor. Einige Hundert Menschen im Stadtteil Habenhausen mussten ihre Wohnhäuser verlassen, wie eine Sprecherin der Polizei Bremen am Donnerstag mitteilte. Der Sprengmeister sollte die 500 Kilogramm schwere Bombe ab 11.30 Uhr entschärfen. Für die Zeit der Entschärfung wird die Anschlussstelle Arsten auf der A 1 in Richtung Stadt gesperrt.