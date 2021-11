Bremen

Bremer Karneval organisiert Lichtertreiben in der Innenstadt

05.11.2021, 01:24 Uhr | dpa

Ein großes Lichtertreiben haben die Organisatoren des Bremer Karnevals für heute Abend in der Innenstadt organisiert. Unter dem Motto "In Licht und Schatten" sollen die historischen Plätze rund um das Bremer Rathaus beleuchtet und bespielt werden. Demnach werden zahlreiche Künstlerinnen, Künstler und Gruppen erwartet, die das Publikum etwa mit Maskentheater, Stelzenlauf, Akrobatik, Musik und Feuershows begeistern wollen.

Lichtkunst und Projektionen auf verschiedenen Gebäuden sollen eine besondere Stimmung schaffen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung nicht wie früher in den kleinen Gassen des Milchquartiers, sondern in der Bremer Innenstadt. Zudem wird die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die zeitgleich dort sein dürfen, auf 5000 begrenzt. Dafür wird das Aufführungsgelände abgegrenzt und am Ein- und Ausgang gezählt.