Corona in Bremen

Inzidenz im Land steigt über 1.000

09.01.2022, 10:46 Uhr | dpa, t-online, EP, LKA

Schärfere Corona-Regeln sollen die Ausbreitung des Coronavirus in Bremen eindämmen. Dabei knackt die Inzidenz erneut eine Rekordmarke.

In der Stadt Bremen war die Inzidenz bereits vor kurzem über 1.000 gesprungen, nun ist die hohe Marke auch im ganzen Land geknackt: Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 1032,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nie zuvor hatte der Wert im kleinsten Bundesland so hoch gelegen. In der Stadt meldete das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 1.099,9.

Die Infektionszahlen steigen in Bremen weiter. Am Freitag meldete die Stadt 1.142 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich somit 43.908 Menschen in der Stadt infiziert. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 4.819 Infektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt somit weiter auf 850,6.

Für Fahrten zum Kinderimpfzentrum in der Sögestraße müssen Kinder und ihre Eltern keine Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr kaufen. Der Senat teilte diesen Beschluss der Senatsressorts für Mobilität sowie für Gesundheit am Freitag mit. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Die Impfkampagne in Bremen zeigt weiterhin Wirkung. 96,9 Prozent der Bürger sind bereits vollständig geimpft. Auch die Erstimpfungen nehmen weiter zu und erreichen am Freitag einen überraschenden Wert: 100,2 Prozent. Hier lesen Sie, wie die Quote zustande kommt.

Vom heutigen Mittwoch bis einschließlich Sonntag, den 9. Januar, können sich alle Bremerinnen und Bremer auch ohne Termin zwischen 9 und 19 Uhr im Impfzentrum am Brill gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte der Senat am Mittwoch mit. Dabei werden freie und besetzte Impfkabinen mithilfe eines Ampelsystems angezeigt, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Claudia Bernhard: "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ein zusätzliches unkompliziertes Impfangebot zu schaffen. Ich erhoffe mir dadurch, dass wir weitere Bremerinnen und Bremer von einer Impfung überzeugen können."

Es werde empfohlen, zur Impfung einen Personalausweis oder die Krankenversichertenkarte sowie den Impfpass mitzubringen. Eine Impfung sei aber auch ohne Ausweis und Versicherung möglich. Die unter 30-Jährigen erhalten den BioNTech-Impfstoff, alle über 30-Jährigen Moderna.

Für alle, die bereits einen Termin gebucht hatten, ändere sich nichts – sie werden prioritär behandelt.

Präsenzunterricht hat höchste Priorität

Bei coronabedingten Einschränkungen müssen nach Worten von Bremens Kinder- und Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp (SPD) die Interessen von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund gestellt werden. Dies sei überfällig. Seit fast zwei Jahren hätten Kinder und Jugendliche erhebliche Opfer bringen müssen und Solidarität gezeigt. "Die Folgen sind drastisch – auch gesundheitlich", sagte Aulepp der Deutschen Presse-Agentur vor der am Mittwoch beginnenden Kultusministerkonferenz.

Jede Einschränkung des Präsenzunterrichts sei das Einverständnis mit sozialer Isolation von Kindern und Jugendlichen, deshalb habe der Präsenzunterricht höchste Priorität. "Alle auf Kinder und Jugendliche bezogenen Einschränkungen, die derzeit diskutiert und umgesetzt werden, helfen nicht den Kindern, sondern schaden ihnen", warnte Aulepp. Die Einschränkungen sollten vielmehr die Gesundheit der Erwachsenen schützen, die Wirtschaft abschirmen und die Arbeitsfähigkeit ihrer Eltern erhalten.

Aulepp betonte, mit dem derzeit sehr dynamischen Infektionsgeschehen sei glücklicherweise nur sehr bedingt eine zusätzliche gesundheitliche Gefährdung von Kindern und Jugendlichen verbunden. Trotz deutlich höherer Infektionszahlen sei die Hospitalisierungsrate von Kindern und Jugendlichen weiter sehr niedrig beziehungsweise nahe Null.

4. Januar: Senat einigt sich auf Warnstufe 4

Der Bremer Senat führt mit Blick auf die sich rasch verbreitende Corona-Variante Omikron eine vierte Warnstufe ein. Wenn diese greift, gilt ein erweitertes 2G-Plus-Konzept. Bei Warnstufe vier dürfen grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Nachweis über ein negatives Testergebnis Gastronomie- oder Kultureinrichtungen nutzen.



"Davon ausgenommen sind Personen in den drei Monaten nach ihrer zweiten Impfung und alle mit Auffrischungsimpfung", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Dienstag nach einer Senatssitzung.

Warnstufe vier greift, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Hospitalisierungsinzidenz von 9 überschritten wird. Dieser Wert steht für die Zahl der Menschen, die binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Derzeit liegt dieser Inzidenzwert in Bremen bei 11,47. Es gilt Warnstufe drei. Bremerhaven kündigte für Donnerstag die Rückkehr zu Warnstufe zwei an. Die Änderung soll am Donnerstag bei einer Senatssitzung beschlossen werden und danach "zeitnah" in Kraft treten.

30. Dezember: Omikron-Anteil in Bremen schießt auf bundesweiten Höchststand



In Bremen ist der Anteil der Omikron-Variante gemessen an den Corona-Neuinfektionen bundesweit am höchsten. Das geht aus Zahlen des RKI hervor. So kommt Bremen laut RKI auf rund 65 Prozent. Nach Angaben von "buten un binnen" habe die Quote kurz vor Weihnachten noch bei 21 Prozent gelegen.

Laut Meldedaten aus den Bundesländern liegt der Anteil von Omikron bundesweit bei 17,5 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in seinem Wochenbericht schreibt.



Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 3,1 Prozent angegeben. Bei der Zählung werden sowohl Nachweise mittels Erbgut-Analyse (Gesamtgenomsequenzierung) als auch Verdachtsfälle aufgrund sogenannter variantenspezifischer PCR-Tests einbezogen.

Bovenschulte: Müssen uns an regelmäßige Impfungen gewöhnen

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte rechnet angesichts der Corona-Krise mit einer noch länger anhaltenden Impfkampagne. "Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, uns regelmäßig impfen zu lassen", sagte der SPD-Politiker dem "Weser-Kurier" (Donnerstag) mit Blick auf das kommende Jahr.



"Wir werden uns daran gewöhnen müssen, uns freiwillig zu testen, bevor wir alte oder vorerkrankte Menschen treffen. Und wir werden uns daran gewöhnen müssen, in vielen Alltagssituationen noch Masken zu tragen."

Bovenschulte zufolge wird es auch künftig immer wieder Corona-Infektionswellen geben, bei denen viele Menschen erkranken. "Aber am Ende werden wir lernen, mit dem Virus zu leben", sagte er. Das Risiko schwerer Krankheitsverläufe sei mit regelmäßigen Impfungen relativ gering. Er sei zuversichtlich, dass es gelingen werde, "zur gesellschaftlichen Normalität zurückzufinden".

Das Bundesland Bremen hat bundesweit die höchste Impfquote: Rund 83 Prozent der Einwohner haben die Grundimmunisierung erhalten, bei den Erwachsenen sind es sogar rund 96 Prozent.

29. Dezember: Stadt bietet kurzfristig 10.000 zusätzliche Impfungen an

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde seien für die erste Januarwoche im neuen Jahr 10.000 zusätzliche Impftermine im Zentrum Am Brill und in den Impfstellen freigeschaltet worden, wie "buten un binnen" berichtet.



"Gerade den Berufstätigen, die noch Urlaub haben, können wir so unkompliziert ein Impfangebot unterbreiten", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard. Auch für den 31. Dezember seien noch Termine frei.



Weiter heißt es, dass für die Impfung vorab eine Online-Registrierung nötig sei. An den Impfbussen in Bremerhaven sind die Impfungen weiterhin ohne Termin möglich.

27. Dezember: Bremen verschärft die Corona-Regeln

In Bremen sind seit Heiligabend Clubs und Diskos geschlossen, Tanzveranstaltungen sind verboten. Im Einzelhandel, in der Gastronomie sowie in Kultur und Sport gilt 2G.



Die Beschränkungen der Kontakte für Ungeimpfte bestehen fort – ein Haushalt darf sich nur mit zwei weiteren Personen anderer Haushalte treffen. Ab dem 28. Dezember werden wie in den anderen Bundesländern auch private Treffen für alle auf bis zu zehn Personen begrenzt.

23. Dezember: Bremer Impfzentren bleiben an Festtagen offen



Das Bremer Impfzentrum Am Brill hat an Heiligabend und an Silvester jeweils von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Für eine Corona-Schutzimpfung ist ein Termin nötig. "Sowohl für die beiden Feiertage, als auch für die weiteren Tage bis Ende des Jahres gibt es aktuell noch freie Impftermine", hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsressorts vom Mittwoch.



"Lassen Sie sich boostern, unabhängig vom jeweiligen Tag", sagte die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) laut Mitteilung. Den Anstieg der Coronazahlen in Bremen sieht sie als Warnsignal: "Bremen ist durch die vierte Welle vergleichsweise gut durchgekommen, jetzt müssen wir uns aber vor Omikron wappnen." Es sei sehr wahrscheinlich, dass der deutliche Anstieg mit einer schnellen Ausbreitung von Omikron in der Stadt zusammenhänge. Bislang seien sechs Omikron-Fälle durch Vollgenomsequenzierung festgestellt worden, 111 Verdachtsfälle lägen vor.

"Wir alle müssen uns deswegen darauf einstellen, unsere Kontakte in der kommenden Zeit zu reduzieren", so die Senatorin. Es sei wichtig, die Weihnachtstage im kleinen Kreis zu feiern. "Testen Sie sich, bevor Sie mit anderen Personen zusammenkommen, bestenfalls mehrfach", so die Senatorin. Bei Krankheitssymptomen sollte auf Treffen verzichtet werden.

Bremen verschärft Corona-Regelungen nach Weihnachten

Während anderswo bereits die Festtage unter dem Stern der Pandemie stehen, sollen die schärferen Corona-Regeln in Bremen erst ab 28. Dezember gelten. Das beschloss der Senat am Mittwoch. Ein Vorziehen der Regel auf die Weihnachtstage lehnte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ab: Es sei den Menschen nicht zuzumuten, ihre Pläne für die Feiertage so kurzfristig umzustoßen, sagte er am Dienstag.



Bund und Länder haben sich auf Verschärfungen geeinigt, um das Vordringen der Omikron-Variante des Coronavirus zu bremsen. Wie zwischen Bund und Ländern vereinbart, dürfen sich ab dem 28. Dezember nur noch zehn Geimpfte und Genesene privat treffen, Kinder unter 14 Jahren nicht gerechnet. Gruppen mit Ungeimpften bleiben weiter auf einen Haushalt plus zwei weitere Personen beschränkt.



Klubs und Diskotheken werden im kleinsten Bundesland schon von Heiligabend an schließen, Tanzveranstaltungen werden verboten. Großveranstaltungen mit bis zu 5.000 Menschen drinnen und bis zu 15.000 Menschen unter freiem Himmel bleiben hingegen erlaubt. Überregionale Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sollen aber ohne Publikum stattfinden, beispielsweise Heimspiele von Werder Bremen. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Fahrgäste ab dem 1. Januar eine FFP2-Maske tragen.

22. Dezember: Impfung bei Live-DJ und Cocktails für Jugendliche

Bei Disco-Musik können sich Jugendliche ab zwölf Jahren am Mittwochabend ab 18 Uhr gegen Corona impfen lassen. Wie das Bremer Gesundheitsressort mitteilte, werden DJs altersgerechte Beats auflegen. Dem Sprecher zufolge gibt es auch alkoholfreie Cocktails.



"Mit einem solch besonderen Angebot wollen wir den Jugendlichen, die sich impfen lassen wollen, ein attraktives Umfeld bieten und damit vielleicht auch einen zusätzlichen Anreiz schaffen", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) laut Mitteilung.



Die Impfaktion wird mit der Initiative Bremen impft, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund und dem Deutschen-Roten-Kreuz organisiert. Eine Anmeldung ist nötig.

14. Dezember: Bremen beginnt mit den Kinderimpfungen

Für Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es von Dienstag an auch in der Hansestadt Bremen ein Impfangebot. Zu diesem Zweck wurde die Impfstelle Bremen-Mitte in das Kinder-Impfzentrum Sögestraße umgewandelt. Am ersten Tag gab es wie geplant rund 60 Impfungen.

Die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer ist seit kurzem auch für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Es werde der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration, teilte die Gesundheitsbehörden mit. Im Kinder-Impfzentrum würden keine Erwachsenen geimpft.

9. Dezember: Bremens Bürgermeister gegen einen allgemeinen Lockdown



Ein erneuter allgemeiner Lockdown wegen der Corona-Pandemie wäre aus Sicht des Bremer Regierungschefs Andreas Bovenschulte (SPD) der falsche Weg. Wer Geschäfte, Kinos und Gaststätten flächendeckend für alle schließen wolle, der müsse auch ehrlich bekennen, dass er einen Lockdown ebenso für doppelt und dreifach Geimpfte wolle, auch wenn diese zusätzlich noch getestet seien. "Dann gäbe es gar keinen Anreiz mehr, sich impfen zu lassen", sagte er am Donnerstag in einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft. Mehr dazu lesen Sie hier.

6. Dezember: Bremen verschärft Corona-Regeln



Nach dem Bund-Länder-Beschluss werden auch in Bremen die Corona-Maßnahmen verschärft. Maßnahmen gibt es für den Einzelhandel, Schulen und private Treffen. Welche das genau sind, lesen Sie hier.

3. Dezember: Neues Impfzentrum in Bremen eröffnet



Um die Impfkampagne in Bremen voranzutreiben, eröffnet die Stadt ein neues Impfzentrum. Bis zu 5.000 Impfungen sollen dort pro Tag stattfinden. Mehr dazu lesen Sie hier.

1. Dezember: Bremen will mit Kinder-Impfungen starten – auch ohne Stiko-Empfehlung

Nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den ersten Corona-Impfstoff auch für Kinder von fünf bis elf Jahren freigegeben hat, sollen die Impfungen für Kinder in Bremen bald starten. Dazu soll es eine Impfstelle nur für Kinder am Wall/Herdentor geben, heißt es aus der Bremer Gesundheitsbehörde.

Laut einem Bericht von "buten un binnen" plant die Stadt mit Impfungen ab dem 27. Dezember. Bislang gibt es für die Impfungen mit dem Biontech-Vakzin noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Doch auch wenn diese bis Ende Dezember nicht erfolgt ist, will man in Bremen offenbar mit dem Impfen beginnen, ließ ein Sprecher der Gesundheitsbehörde durchblicken.

Bereits bei den Impfungen der 12- bis 15-Jährigen hatte Bremen nicht auf die Empfehlung der Stiko gewartet und mit den Impfungen frühzeitig gestartet.

26. November: Bremens Innensenator fordert Unterbrechung des DFL-Spielbetriebs

Der Spielbetrieb in den Fußball-Bundesligen sollte aus Sicht von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) unterbrochen werden. "Wir setzen die Polizeibeamtinnen und -beamten einer unnötig großen Gefahr aus, wenn wir sie mitten in der vierten Welle quer durch die Republik schicken, nur um Fußballspiele gegen gewalttätige Fans abzusichern", sagte Mäurer laut Mitteilung vom Freitag.

Mit Blick auf die rasant steigenden Corona-Zahlen sei dies nicht mehr zu verantworten. Vor der Innenministerkonferenz Anfang Dezember forderte er seine Kolleginnen und Kollegen zum Handeln auf. "Es ist höchste Zeit, dass die Deutsche Fußball Liga den Spielbetrieb unterbricht", so Mäurer. "Es gilt, in der Krise Prioritäten zu setzen. Ein Fußballspiel abzusichern, gehört definitiv nicht dazu."

Mäurer sagte, die Öffentlichkeit erwarte zu Recht, dass sich die Polizei an Kontrollen beteilige und gewalttätige Demonstrationen oder Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Pandemie unterbinde. In seinem Schreiben im Vorfeld der Innenministerkonferenz bat er um eine Beratung und ein geschlossenes Vorgehen, um die Pandemie nicht unnötig zu befördern. "Wir müssen auf die DFL einwirken, den Spielbetrieb umgehend zu unterbrechen oder zumindest vorerst nur Geisterspiele anzusetzen."

Bremen erreicht Impfquote von 80 Prozent

In Bremen nimmt das Impftempo weiter Fahrt auf. Als erstes Bundesland konnte der Stadtstaat eine Quote von 80 Prozent erreichen. Wie es mit der Impf-Kapagne weitergehen soll, lesen Sie hier.

25. November: Werder Bremens Marco Friedl plädiert fürs Impfen

Der gerade erst von einer Coronavirus-Infektion genesene Marco Friedl hat dafür plädiert, sich impfen zu lassen. "Ich bin schon dafür, sich impfen zu lassen. Wer das nicht macht, muss dann auch mit den Konsequenzen leben, sich in Quarantäne begeben oder gegebenenfalls einen schweren Krankheitsverlauf aushalten", sagte der Abwehrspieler von Werder Bremen am Donnerstag in einer Medienrunde.

Friedl hatte sich selbst mit dem Coronavirus infiziert und musste sich daher in Quarantäne begeben. "Ich hatte dann auch Fieber und extreme Halsschmerzen und habe nachts stark geschwitzt. Das ging zum Glück schnell wieder vorbei", berichtete der Österreicher über seine Erfahrungen mit der Krankheit.

Friedl ist wieder ins Mannschaftstraining gestartet

Inzwischen hat der 23-Jährige die Infektion überwunden und trainiert wieder in Bremen. "Mir geht es sehr gut, ich fühle mich wieder fit und habe zuletzt viele Tests absolviert. Seit gestern bin ich wieder im Mannschaftstraining. Am Ende der Woche gucken wir dann mal, wie weit ich bin", sagte Friedl mit Blick auf das Bremer Zweitliga-Spiel bei Holstein Kiel am Samstagabend (20.30 Uhr).

Die Coronavirus-Infektion von Friedl hatte in Bremen erst die Impfpass-Affäre des inzwischen zurückgetretenen Trainers Markus Anfang ausgelöst. Bei der Kontaktnachverfolgung war aufgefallen, dass Anfang offensichtlich ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt hatte.

24. November: Polizei muss Gedränge vor Impfmobil auflösen

Seit 11 Uhr wurden am Mittwoch am Impfmobil in Bremen auf der Bürgerweide Impfungen gegen das Coronavirus vergeben. Schon einige Stunden vorher hätten sich allerdings bereits Menschen in einer mehrere Hundert Meter langen Schlange auf dem Platz versammelt wie "buten und binnen" berichtet.

Weil allerdings die Impfstoffkapazitäten für den Ansturm nicht ausreichten, hätten Impfwillige abgewiesen werden müssen, heißt es. Die Wartenden sollen darauf wütend reagiert haben und es sei zu einem Gedränge gekommen. Laut Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde, habe der Ansturm die möglichen Impfungen bei Weitem überstiegen. So seien nur 350 für den Tag eingeplant gewesen.

Nachdem auch die Vergabe von Nummern den Ansturm nicht habe regeln können, hätten die Mitarbeiter des DRK keine andere Möglichkeit gesehen, als die Polizei zu verständigen, so "buten und binnen". So habe die Lage schnell beruhigt werden können.

Bremen verschärft seine Corona-Regeln

Das Bundesland Bremen verschärft wie die anderen Länder seine Corona-Auflagen. Ab Donnerstag gilt an zahlreichen Orten die 2G-Regel. Das beschloss der Senat am Dienstag.

"Die Lage hat sich in ganz Deutschland in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Auch in Bremen haben wir einen klaren Anstieg der Fallzahlen", sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). "Gleichzeitig steigt die Zahl der stationären Corona-Fälle auch an, wenn auch langsam."

Ihr Ressort erhöhte mit Wirkung ab Donnerstag die Warnstufe für die Stadt Bremen. Sie tritt ein, wenn die Krankenhauseinweisungen Covid-Kranker einen Wert von 3,0 erreichen, gerechnet auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Dann gilt die Maskenpflicht nicht nur im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel, sondern in allen weiteren Innenräumen. Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen haben nur Geimpfte und Genesene (2G). Dabei müssen mindestens anderthalb Meter Abstand gehalten werden.

Wie in den anderen Ländern tritt mit einer Hospitalisierungsinzidenz von sechs eine weitere Stufe in Kraft. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene bei Veranstaltungen einen negativen Test vorlegen (2G plus). Die gesamte neue Corona-Verordnung soll am Mittwoch vom Geschäftsordnungsausschuss des Landesparlaments gebilligt werden und ebenfalls am Donnerstag in Kraft treten.

19. November: Neues Impfzentrum wechselt zum Standort Am Brill

Bremen soll ein neues Impfzentrum bekommen, um weiterhin vielen Menschen die Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Doch diesmal soll es laut "buten un binnen" nicht in den Messehallen auf der Bürgerweide aufgebaut werden, sondern im alten Sparkassengebäude Am Brill.

Tausende Impfungen pro Woche sollen ab übernächster Woche stattfinden können. Im neuen Impfzentrum werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen laut Bericht möglich sein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte nach der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag gesagt, Bremen müsse "boostern wie der Teufel", so "buten un binnen".

19. November: Bovenschulte über die Corona-Lage: "Es ist ernst"

Am Freitag hat sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur derzeitigen Corona-Lage geäußert: "Wir haben in Deutschland in den unterschiedlichen Regionen drei verschiedene Zustände. Es gibt Regionen, wo die Lage ernst ist, manche, wo sie sehr ernst ist, und dann auch welche, wo sie extrem ernst ist", so der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

18. November: Impfstellen in Bremen für Booster bis Jahresende ausgebucht

Wer sich in der Hansestadt eine Auffrischungsimpfung geben lassen möchte, muss Geduld mitbringen. Zumindest in den Impfstellen der Stadt Bremen gibt es bis zum Ende des Jahres keine freien Termine mehr, wie der Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde Lukas Fuhrmann laut "buten un binnen" mitteilte. Man könne aber es mit längeren Wartezeiten weiterhin bei den Impfmobilen versuchen. "Der Andrang an den Impfmobilen ist weiterhin groß", sagt Fuhrmann.

Während in Bayern und Berlin bereits fünf Monate nach der 2. Impfung geboostert werden kann, halte Bremen laut Furhmann weiter an der Frist von sechs Monaten fest. "Booster-Impfungen für alle bereits nach fünf Monaten können wir nicht stemmen", wird Fuhrmann zitiert.

15. November: Bovenschulte gegen Lockdown für Ungeimpfte

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat im ZDF einen Lockdown für Ungeimpfte abgelehnt: "Ich glaube, dass es der falsche Weg ist, die Menschen in ihren Wohnungen einzusperren." Und weiter: "Das ist ein Ansatz, der uns gesellschaftlich schnell zerreißen kann."

Eine Impfpflicht sei dagegen geeigneter im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Die Bundesländer sollten alle Maßnahmen ergreifen, um die Impfquote zu erhöhen. Dazu gehören laut Bovenschulte unter anderem auch eine Testpflicht in den Betrieben, Homeoffice-Pflicht, Imfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Bremen selbst ist seit Wochen unangefochtener Impf-Spitzenreiter. 79,2 der Bremer sind vollständig geimpft – deutlich mehr als im Saarland (74 Prozent) und Hamburg (73 Prozent), die derzeit auf Platz 2 und 3 der Bundesländer mit der höchsten Impfquote liegen.

9. November: Bremer Bürgermeister Bovenschulte gegen kostenlose Corona-Tests

In Bremen hat sich Andreas Bovenschulte gegen zusätzliche deutschlandweite Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Ich bin sehr für bundeseinheitliche Regeln", sagte der SPD-Politiker der "Welt". "Aber es wäre der Bevölkerung nicht zu vermitteln, wenn trotz großer Unterschiede bei der Krankenhaus-Belegung, beim Infektionsgeschehen und bei der Impfquote jetzt in ganz Deutschland die exakt gleichen Einschränkungen gelten würden." Nötig sei eine Hotspot-Strategie.

Auch zu kostenlosen Corona-Tests für Ungeimpfte hat der Bürgermeister eine klare Meinung. Mehr dazu lesen Sie hier.