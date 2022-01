Pandemie in Bremen

Hunderte Polizisten wegen Corona nicht einsatzfähig

27.01.2022, 16:07 Uhr | dpa, t-online, EP, LKA

Die Omikron-Variante des Coronavirus hat das kleinste Bundesland Bremen fest im Griff. Täglich werden Hunderte Neuinfektionen gemeldet. Diese haben auch Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei.

Die Corona-Lage in Bremen hat massive Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei. Im kleinsten Bundesland müssen die Beamten das Beratungsangebot absagen, weil die Kapazitäten fehlen.

Wie ein Sprecher der Polizei-Gewerkschaft gegenüber "Bild.de" sagte, fielen derzeit 279 der insgesamt 2.930 Einsatzkräfte aus. 68 davon seien tatsächlich an Corona erkrankt, bei 211 bestünde ein Verdacht auf eine Infektion.

Die Regierung des Landes Bremen hat am Dienstag schärfere Corona-Regeln unter anderem mit regelmäßigen Tests für Kita-Kinder beschlossen. Kinder dürfen demnach in Kindertagesstätten nur dann betreut werden, wenn sie mindestens drei Mal pro Woche getestet werden, wie der Senat mitteilte. Möglicherweise könnten die neuen Regeln schon diese Woche in Kraft treten, sagte ein Sprecher. Das Parlament müsse aber noch zustimmen.

Die Testung der Kita-Kinder könnten zu Hause oder in den jeweiligen Einrichtungen erfolgen. "Ich möchte, dass möglichst alle Kinder in die Betreuung kommen und nicht wegbleiben, weil ihre Eltern befürchten, dass sie auf ungetestete Kinder treffen", sagte Kinder- und Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp (SPD) der dpa. Ihre Gespräche mit Beschäftigten und mit Eltern hätten gezeigt, dass mehr Verbindlichkeit nötig sei. Getestet werden soll mit Antigen-Schnelltests, die als "Lolli-Tests" funktionierten.

Der Senat beschloss darüber hinaus unter anderem eine Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und Einzelhandel schon ab sechs Jahren. Außerdem soll die 2G-plus-Regel unabhängig von der Warnstufe im Bundesland Bremen bis zum 13. Februar gelten. Dies bedeutet, dass Geimpfte und Genesene auch einen aktuellen Corona-Test benötigen, wenn sie zum Beispiel in einem Restaurant im Innenraum essen wollen. Ausnahmen von der Testpflicht gelten für alle, deren zweite Impfung nicht länger als drei Monate zurück liegt, oder die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Auch Kinder unter 18 Jahren sind in Bremen von 2G plus ausgenommen.

Im Vergleich der Bundesländer hat Bremen die höchste Sieben-Tages-Inzidenz. Sie lag am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1.297,4. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet wurden.

18. Januar: Inzidenz in Bremen sinkt weiter

Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus im Bundesland Bremen geht zurück, ist aber immer noch die höchste aller Länder. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 1.297,4 – nach 1.389,3 einen Tag zuvor.

Den zweithöchsten Wert unter den Bundesländern verzeichnet laut RKI Berlin mit einem Wert von 962,8. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 553,2 – das war erneut ein Höchstwert.

Nach RKI-Angaben gab es im kleinsten Bundesland Bremen 1.248 bestätigte Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl stieg auf 624.

17. Januar: Bremen weiter Spitzenreiter bei Corona-Inzidenz

Die Corona-Infektionslage bleibt im Bundesland Bremen angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Montag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht auf 1.389,3 – nach 1401,2 einen Tag zuvor. Damit hat Bremen bundesweit weiterhin die deutlich höchste Inzidenz.

Den zweithöchsten Wert unter den Bundesländern verzeichnet laut Robert-Koch-Institut Berlin mit einem Wert von 947,7. Deutschlandweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 528,2 – sie erreichte damit einen neuen Höchstwert.

Nach RKI-Angaben gab es im kleinsten Bundesland Bremen 401 bestätigte Neuinfektionen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es zunächst nicht, die Gesamtzahl blieb unverändert bei 620.

In dem aus zwei Städten bestehenden Bundesland ist die Stadt Bremen besonders stark betroffen. Nach Angaben des Bremer Gesundheitsressorts sank die Sieben-Tage-Inzidenz dort auf 1.475,0 (Stand Sonntag), einen Tag zuvor hatte der Wert bei 1.495 gelegen.



Die Hospitalisierungsinzidenz blieb unverändert bei 15 – so viele von 100.000 Einwohnern wurden binnen einer Woche mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus aufgenommen. In Bremerhaven lag die Inzidenz bei 949,3, die Hospitalisierungsinzidenz bei 7,93.

In Bremen verbreitet sich die Omikron-Variante rasend schnell. Inzwischen soll der Anteil am Corona-Infektionsgeschehen laut Medizinischem Labor Bremen bei mehr als 90 Prozent liegen, wie "buten un binnen" berichtet. Trotzdem wird in den Laboren nicht mehr auf die Omikron-Variante getestet. Hier lesen Sie, warum das so ist.

Bremen ist Corona-Spitzenreiter: Hier liegt die Inzidenz bei über 1.300. Im Corona-Hotspot gilt nun vielerorts eine Testpflicht. An den Testzentren gibt es Schlangen, die Betreiber sind an der Kapazitätsgrenze. Mit einem derartigen Ansturm hat wohl niemand gerechnet. Hier lesen Sie mehr von dem Ortsbesuch.

9. Januar: Sieben-Tage-Inzidenz übersteigt 1.000

In der Stadt Bremen war die Inzidenz bereits vor kurzem über 1.000 gesprungen, nun ist die hohe Marke auch im ganzen Land geknackt: Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 1032,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Nie zuvor hatte der Wert im kleinsten Bundesland so hoch gelegen. In der Stadt meldete das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 1.099,9.

7. Januar: Inzidenz steigt auf 850,6



Die Infektionszahlen steigen in Bremen weiter. Am Freitag meldete die Stadt 1.142 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt haben sich somit 43.908 Menschen in der Stadt infiziert. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 4.819 Infektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt somit weiter auf 850,6.

Freie Fahrt zur Corona-Impfung für Eltern und Kinder

Für Fahrten zum Kinderimpfzentrum in der Sögestraße müssen Kinder und ihre Eltern keine Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr kaufen. Der Senat teilte diesen Beschluss der Senatsressorts für Mobilität sowie für Gesundheit am Freitag mit. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Die Impfkampagne in Bremen zeigt weiterhin Wirkung. 96,9 Prozent der Bürger sind bereits vollständig geimpft. Auch die Erstimpfungen nehmen weiter zu und erreichen am Freitag einen überraschenden Wert: 100,2 Prozent. Hier lesen Sie, wie die Quote zustande kommt.