Bremen

Gericht: Streit um Reparaturarbeiten an der "Gorch Fock"

24.11.2021, 01:15 Uhr | dpa

Ein alter Streitfall aus der Sanierung der "Gorch Fock" beschäftigt am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) das Oberlandesgericht Bremen. Die Werft Bredo Dry Docks aus Bremerhaven verlangt vom Bund 10,5 Millionen Euro für Arbeiten, die sie von 2015 bis 2019 an dem Segelschulschiff der Marine ausgeführt hat. Die Bundeswehr will nicht zahlen, weil Bredo bei der Sanierung nur Subunternehmer gewesen sei. Für die Summe müsse die Elsflether Werft als Hauptauftragnehmer geradestehen. Die ist aber mittlerweile insolvent.

In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht Bremen im November 2020 die Ansprüche abgewiesen. Bredo wie die Bundeswehr gingen aber in Berufung. Nach jahrelanger Sanierung hat die Marine die "Gorch Fock" Ende September zurückbekommen. Der Großsegler ist derzeit auf einer Ausbildungsfahrt zu den Kanarischen Inseln unterwegs.