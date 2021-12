Bremen

Buchholz: Profitänzerin und Schauspielerin mit Down-Syndrom

15.12.2021, 07:24 Uhr | dpa

Die Bremerin Neele Buchholz ist Profi-Tänzerin und Schauspielerin - und hat das Down-Syndrom. Die 30-Jährige ist schon mit vielen Tanzproduktionen durch Europa getourt, hat eine Nebenrolle in dem Kinofilm "Simpel" mit Frederik Lau und David Kross gehabt. Nun ist sie in der sechsteiligen ARD-Serie "Eldorado KaDeWe" zu sehen, die am 27. Dezember im Ersten gezeigt wird und ab dem 20. Dezember in der ARD-Mediathek abrufbar ist.

Sie spielt darin die 15-jährige Schwester einer der beiden weiblichen Hauptfiguren. 16 Drehtage hatte sie, dafür musste sie mehrfach nach Budapest fliegen, wo der Film vornehmlich gedreht wurde. Neele Buchholz machten die Dreharbeiten Spaß: "Ich habe viele Freunde gefunden", sagt sie.

Regisseurin Julia von Heinz war von der Schauspielerin beeindruckt: "Neele ist hochprofessionell und hat in dieser sehr straffen Produktion, in der Zeit eine große Rolle spielte, immer auf den Punkt genau eine hochemotionale Szene abgeliefert."

Ihrer Auffassung nach müssten mehr Menschen wie Neele im Fernsehen zu sehen sein, um die Gesellschaft so abzubilden, wie sie sei. "Das Fernsehen zeigt uns Menschen nicht in der ganzen wundervollen Bandbreite, wie sie existieren", betont von Heinz.