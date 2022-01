Bremen

Viktoria Berlin verliert Testspiel bei Werder Bremen

05.01.2022, 18:04 Uhr | dpa

Viktoria Berlin hat das erste Testspiel des Jahres klar verloren. Bei Werder Bremen musste sich der Fußball-Drittligist am Mittwoch mit 0:3 (0:3) geschlagen geben. Kyu-Hyun Park (16. Minute), Marvin Duksch (37./Foulelfmeter) und Eren Dinkci (45.) erzielten die Tore für den Zweitligisten auf einem Nebenplatz des Weserstadions.

Viktoria hatte durch Kapitän Christoph Menz (22.) und Jakob Lehwald (58.) gute Chancen, war aber über die gesamte Spielzeit unterlegen. In der zweiten Halbzeit ging der Spielfluss durch zahlreiche Auswechslungen auf beiden Seiten verloren. Deji Beyreuther (86.) köpfte kurz vor Schluss aus aussichtsreicher Position vorbei.

"Aber es geht bei so einem Spiel auch nicht um das Ergebnis", hatte Trainer Benedetto Muzzicato schon vor dem Anpfiff der Partie bei seinem Ex-Club gesagt. Der Test war kurzfristig zustande gekommen, da die Bremer wegen mehrerer Corona-Fälle nicht ins Trainingslager nach Spanien reisen konnten.

Viktoria befindet sich noch in der Anfangsphase der Vorbereitung für die Saisonfortsetzung. Das erste Punktspiel 2022 steht für den Drittliga-Aufsteiger am 16. Januar (14.00 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig an.