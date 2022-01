Bremen

Polizei ermittelt wegen Verdachts auf gefälschte Coronatests

07.01.2022, 13:46 Uhr | dpa

Wegen des Vorwurfs gefälschte Corona-Testzertifikate ausgestellt zu haben, hat die Polizei in Bremen Ermittlungen aufgenommen. "Wir prüfen den Anfangsverdacht einer Straftat", sagte am Freitag ein Polizeisprecher. Anlass für die Ermittlungen ist ein Bericht von Radio Bremen. Nach Recherchen von dessen Regionalmagazin "Buten un Binnen" soll ein Bremer Corona-Testanbieter negative PCR-Testzertifikate an Kunden ausgegeben haben, ohne dass alle Abstriche untersucht worden seien.

Der Verantwortliche der Bremer Teststation hat dem Bericht zufolge einige wenige Probleme mit PCR-Tests am ersten Weihnachtstag eingeräumt. Er habe auch von Abspracheproblemen zwischen ihm und seiner Belegschaft gesprochen, hieß es in dem Medienbericht. Nach Behauptungen von Mitarbeitern solle es aber mehr Fälle gegeben haben.

Eine Anfrage an eine Firma im hessischen Dillenburg, in deren Auftrag die Bremer Teststation betrieben wird, blieb zunächst unbeantwortet.