Bremen

Streit zwischen zwei Gruppen beschäftigt Polizei in Bremen

24.01.2022, 14:23 Uhr | dpa

Zwei verfeindete Personengruppen sind in Bremen aneinandergeraten und haben am Sonntagabend mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden zwei Menschen leicht verletzt und drei Tatverdächtige festgenommen. Zudem seien diverse Strafanzeigen ergangen sowie Platzverweise erteilt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Beamten nahmen unter anderen einen 22-Jährigen fest, der sich laut Polizei illegal in Deutschland aufhält. Er widersetzte sich den Angaben zufolge der Festnahme und spuckte mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem habe er versucht, einer diensthabenden Ärztin auf der Wache in die Hand zu beißen.

Die Gruppen gingen am Sonntagabend gleich zweimal aufeinander los. Einer der Beteiligten hatte seine Kontrahenten mit einem Messer bedroht. Zudem warfen sich beide Seiten gegenseitig vor, eine Schreckschusspistole eingesetzt zu haben. Dafür fand die Polizei aber keine Anhaltspunkte. Über das Motiv wurde zunächst nichts mitgeteilt.