Bremen

Neuinfektionen in Niedersachsen erneut leicht gesunken

19.02.2022, 12:17 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen geht weiter zurück. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend bei 1114,2, nachdem sie am Freitag bei 1122,0 gelegen hatte. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz sank leicht von 10,7 auf 10,6. Der Wert steht für die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner, die binnen einer Woche neu in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die wegen einer ganz anderen Erkrankung in die Klinik kommen. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten verharrte bei einem Wert von 5,8 Prozent der Betten.

Am Sonnabend wurden 14536 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um 10 auf 7322. Die höchste Inzidenz hatte der Landkreis Cloppenburg mit 1699,6, gefolgt von den Landkreisen Celle (1690,8) und Gifhorn (1519,0). Den landesweit niedrigsten Inzidenzwert hatte der Landkreis Wittmund mit 385,1.

Im Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht auf 877,3. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 875,1. Es wurden 1119 bestätigte Neuinfektionen und 2 weitere Todesfälle registriert.