Bremen

Nordclubs: Werder-Spielerinnen nennen Schmähungen

08.03.2022, 12:05 Uhr | dpa

Die Profifußball-Clubs aus dem Norden haben am Dienstag den Weltfrauentag gewürdigt. Vereine wie Werder Bremen, der FC St. Pauli und der Hamburger SV wiesen auf ihren Webseiten auf nach wie vor aktuelle Diskriminierungen von Frauen hin.

Das Motto des Internationalen Frauentags ist in diesem Jahr "#BreakTheBias" (Die Vorurteile brechen). So nannten die Werder-Spielerinnen in einem Video beleidigende Vorurteile und Schmähungen, mit denen sie noch heute konfrontiert würden. "Eine Welt frei von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung zu erschaffen - das ist das Ziel", schrieb der Hamburger SV in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Der FC St. Pauli merkte in einem Tweet an, dass seit September 2021 im Präsidium und Aufsichtsrat des Zweitliga-Clubs eine 30-prozentige Quote für Frauen bestehe. "Die Quote ist Ergebnis dieses Kampfes und feministischer Solidarität. Wir dürfen nicht aufhören, bis sie überflüssig geworden ist", schrieb der Kiezclub dazu.