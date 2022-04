Bremen

Fritz optimistisch: Füllkrug und Ducksch bleiben in Bremen

12.04.2022, 14:27 Uhr | dpa

Profifußball-Leiter Clemens Fritz rechnet unabhängig von der Spielklasse in der nächsten Saison mit dem Verbleib des Sturm-Duos Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch bei Werder Bremen. "Wir haben das Heft des Handelns in der Hand, ich bin sehr zuversichtlich, weil ich weiß, dass sowohl Marvin als auch Niclas sich sehr wohl fühlen in Bremen", sagte der 41-Jährige am Dienstag bei einer Medienrunde. Beide haben laufende Verträge an der Weser. "Was danach kommt, das werden wir sehen."

Schon mehr als 30 Treffer haben beide zusammen in der 2. Fußball-Bundesliga für die Bremer erzielt. Ducksch hat einen Vertrag bis 2024, Füllkrug ist noch bis 2023 an Werder gebunden.

Fritz hofft auch beim kommenden Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf das Sturmgespann. Aber nach dem Geschmack des Profifußball-Leiters müssen auch andere Spieler in der Lage sein, Tore zu schießen. "Wir können uns nicht nur auf "Duckschi" und "Fülle" verlassen", sagte er: "Der Anspruch ist schon da, dass wir auch mehr Torgefahr aus anderen Positionen heraus entwickeln."

Vor dem Spiel gegen Nürnberg soll beim zuletzt genesenen Kapitän nach und nach "das Programm" gesteigert werden, damit er bald wieder in die Startelf zurückkehrt. Marco Friedl wird mit seinem Nasenbeinbruch, den er sich im Spiel beim FC St. Pauli (1:1) zugezogen hatte, am Wochenende zur Verfügung stehen.