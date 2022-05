Bremen

Füllkrug über Zahnlücke: "Schon Thema, das machen zu lassen"

01.05.2022, 16:16 Uhr | dpa

Werder Bremens Zweitliga-Torjäger Niclas Füllkrug hat nicht ausgeschlossen, seine Zahnlücke in der Zukunft schließen zu lassen. "Wenn du die Zähne machen lässt, bist du teilweise nicht wiederzuerkennen. Trotzdem spielt das eine Rolle in meinem Kopf und es ist schon ein Thema, das nochmal machen zu lassen", sagte der 29-Jährige im Format "Meine Geschichte" des TV-Senders Sky.

In Bremen wird der gebürtige Hannoveraner von Fans und Medien oft "Lücke" oder alternativ "Fülle" genannt. "Die Leute, die mich kennen, sagen: Das gehört zu dir", bemerkte er. "Ich habe meine Frau so kennengelernt beziehungsweise ich kenne sie schon ewig seit der Grundschule. Aber die hat mich auch so lieben gelernt, und deswegen war das bis jetzt nie ein Thema", sagte er über die Option, ein Zahnimplantat einsetzen zu lassen. Den Spitznamen "Lücke" habe ihm Ex-Mitspieler Marko Arnautovic bei Werder Bremen verpasst.