Werder Bremen verurteilt rassistischen Übergriff

Ein Mitarbeiter von Werder Bremen ist in der Hansestadt rassistisch beleidigt worden. Am vergangenen Wochenende sei der Mann wegen seiner Hautfarbe beleidigt, verfolgt und k├Ârperlich attackiert worden sein, teilte der Verein am Dienstag mit. Details zum Ort und dem Hergang des ├ťbergriffs nannte der Club zun├Ąchst nicht.