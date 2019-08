Chemnitz

Chemnitzer feiern Bürgerfest statt abgesagtem Stadtfest

23.08.2019, 04:31 Uhr | dpa

Das Chemnitzer Stadtfest ist für dieses Jahr abgesagt worden - aber in der Stadt soll an diesem Wochenende trotzdem gefeiert werden. Ein eigens gegründeter Verein lädt von Freitag bis Sonntag zum dreitägigen Bürgerfest "Herzschlag" ein. Geboten werden nach Angaben der Veranstalter Musik und Kunst auf zehn Bühnen, Streetfood sowie Begegnungen und Gespräche. Es solle ein Fest von Bürgern für Bürger werden, teilten die Initiatoren mit. Die Welt werde interessiert auf Chemnitz schauen. Ein Nichtstun wäre eine falsche Botschaft an die Bürger und die Stadt.

Am Rande des Stadtfestes war am 26. August 2018 ein Mann erstochen worden. Am Donnerstag wurde ein Syrer wegen dieses Messerangriffs zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Ein zweiter Verdächtiger ist auf der Flucht. Auf die Tat folgten rechte Demonstrationen und rassistische Angriffe. Die Chemnitzer Wirtschaftsförderung hatte im Frühjahr das Stadtfest 2019 abgesagt und dies mit Sicherheitsrisiken und fehlenden Sponsoren begründet.