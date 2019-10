Chemnitz

Verletzte bei Schlägerei in Chemnitzer Imbiss

03.10.2019, 10:24 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in einem Imbiss in der Chemnitzer Innenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen hatte schlichten wollen, er erlitt Schläge und Tritte und kam in eine Krankenhaus, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Zunächst habe es einen Streit gegeben. Dann habe ein 20-Jähriger einen anderen jungen Mann mit einem Kopfstoß leicht verletzt. Bei der anschließenden Schlägerei seien auch Einrichtungsgegenstände und Geschirr zu Bruch gegangen.

Angaben zur Höhe des Sachschadens lagen der Polizei zunächst nicht vor. Die Beamten nahmen Anzeigen auf und erteilten Platzverweise.