Chemnitz

Autos brennen aus: Polizei vermutet Brandstiftung

04.11.2019, 08:59 Uhr | dpa

In Chemnitz sind zwei Autos ausgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Chemnitz am Montagmorgen mitteilte. Die Autos waren in der Nacht zum Montag am Straßenrand geparkt. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.