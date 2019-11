Chemnitz

Arbeitslosenstatistik für November wird veröffentlicht

29.11.2019, 01:55 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute in Chemnitz die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen für November bekannt. Nach dem Rekordtief im Vormonat mit 109 100 Männern und Frauen ohne Anstellung wird noch einmal mit einem Rückgang gerechnet. In den zurückliegenden Jahren war aufgrund der Herbstbelebung die Arbeitslosenzahl stets gesunken. Im Oktober hatte die Arbeitslosenquote mit 5,1 Prozent den tiefsten Stand seit Beginn der Statistik 1991 erreicht. Vor Jahresfrist waren bei einer Quote von 5,4 Prozent rund 115 000 Menschen in Sachsen ohne Arbeit.