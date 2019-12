Chemnitz

Brandanschlag auf rechten Szeneladen in Chemnitz verübt

27.12.2019, 17:36 Uhr | dpa

Auf einen rechten Szeneladen in Chemnitz ist ein Brandanschlag verübt worden. An der Eingangstür habe es in der Nacht zum Freitag gebrannt, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt. Alles deute auf Brandstiftung ein. Vor der Tür wurden mutmaßlich mehrere Reifen angezündet. Extremismusspezialisten des LKA haben die Ermittlungen übernommen. Eine politisch motivierte Tat könne nicht ausgeschlossen werde, sagte Bernhardt. Konkrete Spuren zu den Tätern gebe es noch nicht. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge 15 000 Euro.