Plauen

Erneut Feuer vor rechtem Szeneladen gelegt

28.12.2019, 14:45 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben erneut Feuer vor einem rechten Szeneladen gelegt. In der Nacht zum Samstag brannte es vor der Eingangstür des Geschäfts in Plauen, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Erst in der Nacht davor hatte es einen ähnlichen Brand in Chemnitz gegeben. Weil der Laden in Plauen aber anders als in Chemnitz in einem Wohn- und Geschäftshaus unterbracht war, hätten die Täter diesmal zumindest in Kauf genommen, dass Menschen gefährdet werden. Das Haus wurde geräumt. Keiner der Bewohner sei verletzt worden, sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt.

Die Extremismusspezialisten des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen. Ein Zusammenhang zu dem Brand in Chemnitz werde geprüft. Konkrete Anhaltspunkte dazu gebe es aber noch nicht. Auch die Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Die Fassade des Gebäudes sei allerdings erheblich verrußt worden, sagte Bernhardt.