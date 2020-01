Chemnitz

Arbeitslosenzahl und Jahresbilanz 2019 werden veröffentlicht

03.01.2020, 02:03 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute (10.00 Uhr) die letzte Arbeitslosenstatistik für 2019 in Sachsen bekannt. Wie in den vergangenen Jahren wird mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahl im Dezember gegenüber dem Vormonat gerechnet. Als Ursache dafür wurden stets Entlassungen aufgrund der Wintersaison angeführt. Zusammen mit der Präsentation der Arbeitslosenzahl bilanziert Regionaldirektionschef Klaus-Peter Hansen in Dresden die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im vorigen Jahr und gibt einen Ausblick für 2020.

Im November 2019 waren in Sachsen 107 300 Männer und Frauen erwerbslos. Dies war wie die Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik 1991. Im Dezember 2018 hatten 118 100 Sachsen keine feste Anstellung.