Plätze für Medizinstudium an künftige Landärzte zu vergeben

07.01.2020, 10:52 Uhr | dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen vergibt wieder 20 Studienplätze für Medizin an der Universität Pécs in Ungarn. Bis Ende Januar können sich Abiturienten für einen der geförderten Plätze im deutschsprachigen Studiengang Humanmedizin bewerben, teilte die KV am Dienstag mit. Im Gegenzug verpflichten sich die jungen Frauen und Männer, danach als Hausarzt für mindestens fünf Jahre in einem unterversorgten Gebiet in Sachsen zu arbeiten. Zudem beteiligt sich das sächsische Sozialministerium an dem Projekt und finanziert ab 2020/21 weitere 21 Studienplätze. Insgesamt 40 Abiturienten erhalten damit die Chance, ein Medizinstudium auch ohne ein Einser-Abitur ‎aufzunehmen, hieß es.

Das Modellprojekt "Studieren in Europa - Zukunft in Sachsen" wurde 2013 aufgelegt, um den Mangel an Landärzten zu bekämpfen. Übernommen werden die Studiengebühren für zwölf Semester.