Chemnitz

Einsatz wegen Briefs mit weißem Pulver in Asylbewerberheim

30.01.2020, 18:03 Uhr | dpa

Ein Brief mit einer unbekannten Substanz hat in einem Asylbewerberheim in Chemnitz für Aufregung gesorgt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war am Donnerstagmorgen eine verdächtige Postsendung mit einem weißen Pulver entdeckt worden. Fünf Personen, die mit dem Brief in Berührung gekommen waren, wurden vorsorglich entgiftet und medizinisch untersucht. Laut Polizei ist niemand verletzt worden. Die Feuerwehr verschloss die unbekannte Substanz in einen Transportbehälter, der zu weiteren Untersuchungen nach Leipzig gebracht wurde.